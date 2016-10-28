Team Secret победила во всех матчах первого дня отборов к The Boston Major

Команда Team Secret, которая выступает под флагом Европейского Союза, победила во всех четырех встречах в рамках первого дня закрытых квалификаций европейского региона к турниру The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. На данный момент Secret делит первую строчку таблицы с греческой Ad Finem, но имеет при этом две игры в запасе. Стоит отметить, что состав “секретных” пополнился тремя игроками южно-азиатского региона в летнее трансферное окно, но не смотря на это, коллектив заявился на отборочный этап к major-турниру в европейском регионе.