Team Secret победила Execration

Team Secret нанесла поражение Execration в матче 1-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Встреча проходила до одной победы. "Сикрет" прошла в следующую стадию, где встретится с Team Liquid. Уступившая команда завершила выступление на турнире.

Игры принимает "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для киберспорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

1-й раунд

Team Secret – Execration – 1:0

Team Secret: YapzOr – Язид Жарадат (Иордания), Puppey – Клемент Иванов (Эстония), MidOne – Чжэн Йек Най (Малайзия), KheZu – Морис Гутман (Германия), MP – Пио Ной (Корея)

Execration: Kim0 – Кимуэль Родис, Nando – Фернандо Мендоза, CartMaN – Джеймс Палатолон Джон, RR – Ральф Ричард Пеньяно, Bimbo – Райан Джей Квай (все – Филиппины)