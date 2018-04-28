Team Secret переиграла Newbee на московском "мэйджоре"

Team Secret нанесла поражение Newbee в матче группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:1. Ранее в группе B Virtus.pro взяла верх над paiN Gaming. На этом этапе встречи будут проходят по круговой системе до двух побед.По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.
Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Групповой турнир
1-й тур
Группа B
Team Secret – Newbee – 2:1
#SecretDota take the win over @newbeecn! GGWP!– Team Secret (@teamsecret) 28 апреля 2018 г.
We will be back tomorrow to face off against @natusvincere. #SecretFighting pic.twitter.com/qt0uK4FuyW