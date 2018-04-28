Team Secret переиграла Newbee на московском "мэйджоре"

Team Secret нанесла поражение Newbee в матче группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:1. Ранее в группе B Virtus.pro взяла верх над paiN Gaming. На этом этапе встречи будут проходят по круговой системе до двух побед.По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

Team Secret – Newbee – 2:1