Team Secret – лидер в борьбе за вторую путевку на SL i-League от Европы

Европейский коллектив Team Secret переиграл со счетом 2:0 датскую Cloud9 в шестом туре группового этапа квалификаций европейского региона к турниру StarLadder i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. Эта победа позволила команде эстонца Клемента "Puppey" Иванова сместить датскую пятерку со второй строчки в таблице. Две сильнейших команды по итогам отборов в Европе получат путевку на LAN-финал.

Российская Vega Squadron занимает восьмое место после шести туров, а украинская Natus Vincere расположилась на пятом. Последняя еще сохраняет шансы на попадание в финальную стадию чемпионата, которая пройдет в конце зимы в Шанхае. Team Liquid из Европейского Союза набрала 15 очков в семи встречах и гарантировала себе слот в LAN-финале.