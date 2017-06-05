Team Secret эстонца "Puppey" стартовала с победы на московском EPICENTER

Европейский коллектив Team Secret одержал победу в первом туре EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Матч против Team Liquid закончился со счетом 2:0. Для "Ликвид" это уже второе поражение на турнире. В группе А также выступают украинская Natus Vincere, европейская OG и китайская LGD.FY.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Team Secret (Европейский Союз) – Team Liquid (Европейский Союз) – 2:0

Team Secret – Пио "MP" Ной (Корея), Клемент "Puppey" Иванов (Эстония), Язид "YapzOr" Жарадат (Иордания), Чжэн "MidOne" Йек Най (Малайзия), Морис "KheZ"uГутман (Германия).

Team Liquid – Марун "GH" Мерхей (Ливан), Лассе "Matumbaman" Урпалайнен (Финляндия), Иван "MinD_ContRoL" Бориславов (Болгария), Амер "Miracle-" аль-Баркави (Иордания), Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми (Германия).