Team Secret анонсировала новый состав по Dota 2

Маркус "Ace" Хёлгард и Адриан "FATA-" Тринкс пополнили состав Team Secret, сообщает официальный сайт организации. В минувшем сезоне датчанин Ace выступал за Danish Bears. Команда не смогла попасть на The International, проиграв будущим победителям европейской квалификации Planet Dog (0:2).

Немец FATA– в составе команды Cloud9 сумел одержать победу в североамериканской квалификации к The International. Но на самом турнире коллектив выступил неудачно, заняв место лишь в топ-16. Team Secret после неудовлетворительного результата на The International (топ-12) объявила о расставании с Пио "MP" Нойем и Морисом "KheZu" Гутманом.

Обновленный состав Team Secret проведет свои первые игры на квалификациях к ESL One Hamburg 2017 и DreamLeague Season 8.