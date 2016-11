Team NP заменит Digital Chaos на турнире Northern Arena Beat Invitational, сообщает официальный сайт соревнований. Обладатели второго места The International 2016 получили на турнир прямой инвайт, но не смогут принять участие в чемпионате, поскольку в это время планируют провести сбор в преддверии крупных турниров – шестого сезона The Summit и The Boston Major. Соревнования начнутся 10 ноября и продлятся четыре дня. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов.