Team NP – в полуфинале ZOTAC Cup Masters с призовым фондом 100 тысяч долларов

Определились все участники плей-офф ZOTAC Cup Masters. Канадская Team NP одержала две победы в групповом турнире и вышла в полуфинал соревнования. Следующий соперник североамериканской организации определится в поединке между iG Vitality и Digital Chaos. Из группы сразу в полуфинал прошла Newbee, которая встретится с победителем пары Fnatic – Danish Bears. По итогам группового турнира соревнование покинули WarriorsGaming.Unity и Team Singularity.
ZOTAC Cup Masters проходит в Тайбэе и завершится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.
#Zotac #RuHub #Dota2– Dota2RuHub (@dota2ruhub) 31 мая 2017 г.
Сетка плей-офф стадии ZOTAC Cup Masters. За кого будете болеть? pic.twitter.com/s9oIa4n4ls