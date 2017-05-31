Team NP – в полуфинале ZOTAC Cup Masters с призовым фондом 100 тысяч долларов

Определились все участники плей-офф ZOTAC Cup Masters. Канадская Team NP одержала две победы в групповом турнире и вышла в полуфинал соревнования. Следующий соперник североамериканской организации определится в поединке между iG Vitality и Digital Chaos. Из группы сразу в полуфинал прошла Newbee, которая встретится с победителем пары Fnatic – Danish Bears. По итогам группового турнира соревнование покинули WarriorsGaming.Unity и Team Singularity.

ZOTAC Cup Masters проходит в Тайбэе и завершится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.