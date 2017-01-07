Team NP – соперник российской Virtus.Pro в матче за выход в плей-офф ESL One Genting 2017

Канадская Team NP нанесла поражение малазийской Fnatic в матче первого раунда нижней сетки группового турнира ESL One Genting 2017 со счетом 2:0. Во втором раунде команда встретится с российской Virtus.Pro. Победить этого поединка выйдет в плей-офф. Напомним, первое место в группе А заняла китайская Newbee.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. В плей-офф проходят по два коллектива. Призовой фонд турнира, который продлится до 8 января, составляет 250 тысяч долларов.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа А

Нижняя сетка

Первый раунд

Fnatic (Малайзия) – Team NP (Канада) – 0:2