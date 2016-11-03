Team NP снялась с ASUS ROG DreamLeague Season 6

Team NP отказалась от участия в ASUS ROG DreamLeague Season 6, сообщает официальный сайт соревнований. Капитан коллектива Джеки "EternaLEnVy" Мао сообщил об этом организаторам утром 3 ноября. По словам Мао, команде было очень сложно включить турнир в свое плотное расписание. Пока неизвестно, каким образом будут подсчитаны результаты оставшихся встреч Team NP против Ad Finem и Escape Gaming. Напомним, что ранее от участия в турнире отказалась Na'Vi и была заменена греческой командой Ad Finem. Призовой фонд турнира составляет 231 тысячу долларов.