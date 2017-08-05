Team Liquid вышла в плей-офф The International 2017 с первого места в группе

Team Liquid нанесла поражение Team Secret в заключительном матче группового этапа The International 2017. Победившая команда набрала 13 очков и финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Уступивший коллектив занял пятое место и продолжит выступление в нижней сетке плей-офф.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа А

Team Liquid – Team Secret – 2:0

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания)

Team Secret: YapzOr – Язид Жарадат (Иордания), Puppey – Клемент Иванов (Эстония), MidOne – Чжэн Йек Най (Малайзия), KheZu – Морис Гутман (Германия), MP – Пио Ной (Корея)