Team Liquid вышла в гранд-финал ASUS ROG DreamLeague Season 6. В финале верхней сетки "жидкие" переиграли шведскую команду The Alliance – 2:0. В матче за первое место Team Liquid будет противостоять победитель финала нижней сетки, в котором между собой сойдутся The Alliance и победитель пары Escape Gaming и The Imperial. Призовой фонд турнира составляет 175 тысяч долларов, еще 56 тысяч были разыграны на групповом этапе – за каждую победу команда пополняла свою копилку на 1 тысячу. Чемпионат закончится 26 ноября.

ASUS ROG DreamLeague Season 6

Верхняя сетка

Финал

The Alliance (Швеция) – Team Liquid (Европа) – 2:0