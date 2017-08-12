Team Liquid вышла в финал нижней сетки The Interational 2017

Team Liquid нанесла поражение LGD Gaming в матче 5-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 со счетом 2:0. Напомним, ранее "Жидкие" выбили из турнира российские Virtus.pro и Team Empire. "Ликвид" прошла в следующий раунд, где поборется с LGD.Forever Young за выход в гранд-финал. LGD Gaming завершила выступление на соревновании, заняв 4-е место и заработав 1,7 миллиона долларов.

Напомним, чемпионат мира по Dota 2 проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

5-й раунд

Team Liquid – LGD Gaming – 2:0

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания)

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай)