Team Liquid встретится с IG в четвертьфинале The Kiev Major

Team Liquid из Европейского Союза переиграла китайскую Newbee в матче первой стадии плей-офф The Kiev Major. Счет встречи – 2:1. На чемпионате используется формат single elimination, при котором команда вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде "Ликвид" предстоит встретится с Invictus Gaming, ранее победившей немецкую mousesports с аналогичным счетом.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут с 27 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Newbee (Китай) – Team Liquid (Европейский Союз) – 1:2