Team Liquid снялась с Northern America Beat Invitational

Team Liquid снялась с турнира Northern America Beat Invitational, сообщает GosuGamers. По информации источника, причиной отказа от участия в соревнованиях стали проблемы с ростером. Отметим, что ранее Канишка 'BuLba' Сосейл объявил, что не планирует больше выступать в составе европейского коллектива. В данный момент на проходящих матчах DreamLeague команда играет с заменой – вместо Сосейла в составе "жидких" выступает ливанский игрок Марун 'GH' Мерхеж, однако у спортсмена по неподтвержденной информации возникли проблемы с визой в Канаду, где и состоится Northern America Beat Invitational.