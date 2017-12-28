Team Liquid приглашена на польский "мэйджор"

Team Liquid получила прямой инвайт на ESL One Katowice 2018. Победители The International 2017 приглашены на "мэйджор" вслед за Virtus.pro и Team Secret. Из 16 участников турнира еще семерым выдадут приглашения, а остальные шесть определятся через региональные отборочные.
LAN-финалы ESL One Katowice 2018 пройдут в Польше с 20 по 25 февраля. Команды разыграют призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.
Another day, another invite!– ESL Dota2 (@ESLDota2) 28 декабря 2017 г.
Welcome to #ESLOne Katowice - @TeamLiquid!https://t.co/CEsbHoI2Ay pic.twitter.com/DWl2snO0Ql
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