Team Liquid приглашена на московский EPICENTER

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow выдали четвертое прямое приглашение на LAN-финал. Оно досталось европейской пятерке Team Liquid. Напомним, что "Ликвид" является победителем первого сезона EPICENTER. В финале прошлогоднего чемпионата Liquid переиграла китайскую Newbee со счетом 3:2. Ранее организаторы пригласили европейскую OG, американскую Evil Geniuses и российскую Virtus.pro.

LAN-финал второго турнира серии EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в Москве. Решающие матчи примет арена "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч долларов.