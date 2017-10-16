Team Liquid победила на "майноре" в Киеве

Действующий чемпион мира – европейская Team Liquid – стала победителем первого турнира категории minor по Dota 2. В финале SL i-League Invitational Season 3 "Ликвид" взяла верх над филиппинской Mineski. Счет встречи – 3:1. Триумфатор первенства заработал 135 тысяч долларов и 450 квалификационных очков, необходимых для попадания на The International 2018.

Mineski получила 60 тысяч долларов и 90 очков. "Майнор" проходил в киевской "Киберспорт Арена" с 12 по 15 октября. Призовой фонд соревнования составил 300 тысяч долларов. Обладатель квоты от СНГ – украинская Natus Vincere – не смогла выйти в плей-офф.

Киев (Украина)

SL i-League Invitational Season 3

Плей-офф

Финал

Team Liquid – Mineski – 3:1