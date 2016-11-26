23:19 26 ноября | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Team Liquid победила на ASUS ROG DreamLeague

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Выступающая под флагом Европейского Союза Team Liquid стала чемпионом шестого сезона ASUS ROG DreamLeague. В финале со счетом 3:0 была переиграна Escape Gaming. Стоит отметить, что Liquid не проиграла ни одной карты на турнире. Напомним, что в состав “жидких‘ входят 3 игрока с рейтингом больше 9000 MMR. Всего в мире подобную отметку преодолело 5 киберспортсменов. В заключительном этапе соревнований с призовым фондом 175 тысяч долларов приняло участие 4 коллектива, прошедших квалификационный раунд.

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