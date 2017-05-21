Team Liquid – первый финалист SL i-League в Шанхае

Представляющая Европейский Союз Team Liquid переиграла китайскую Invictus Gaming в первом полуфинале SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:1. В решающем матче турнира "Ликвид" встретится с победителем противостояния филиппинской TNC Pro Team и Newbee из Китая.
Последняя является обидчиком российской Vega Squadron в матче за выход в плей-офф турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов.
Шанхай (Китай)
SL i-League
Плей-офф
1/2 финала
Invictus Gaming (Китай) – Team Liquid (Европейский Союз) – 1:2
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