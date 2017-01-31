14:10 31 января | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Team Liquid первой отобралась на SL i-League от Европы

Квалификация к SL i-League. Фото Team Liquid
Квалификация к SL i-League. Фото Team Liquid
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Выступающая под флагом Европейского Союза Team Liquid гарантировала себе путевку на LAN-финал турнира StarLadder i-League, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов. На данный момент Liquid занимает первую строчку группового отборочного этапа в европейском регионе с 15 очками в активе. Коллектив одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Европу на турнире в Шанхае представят две сильнейшие команды по итогам квалификации.

Российская Vega Squadron и украинская Natus Vincere занимают пятую и восьмую строчку соответственно, но еще сохраняют шансы на попадание на заключительный этап турнира.

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Материалы REN-TV

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