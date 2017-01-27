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Team Liquid лидирует в европейской квалификации к SL i-League в Шанхае. Vega – шестая

Таблица отборов SL i-League в Европе. Фото cybersport.ru
Таблица отборов SL i-League в Европе. Фото cybersport.ru
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Выступающая под флагом Европейского Союза Team Liquid разделила очки с греческой Ad Finem в четвертом туре закрытой региональной квалификации к турниру StarLadder i-League с призовым фондом 300 тысяч долларов. После четырех матчей Liquid имеет 8 очков в своем активе после двух побед и двух ничейных результатов. На второй строчке расположилась датская Cloud9 с 6 баллами в активе.

Российская Vega Squadron провела пока лишь два матча в отборе. "Акулы" уступили Cloud9 и разделили очки с текущим лидером квалификации – Liquid. Два сильнейших коллектива по итогам отборочной стадии в Европе получат путевки в Шахнай, где в конце зимы состоится финальный этап турнира.

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Материалы REN-TV

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