Team Liquid лидирует в европейской квалификации к SL i-League в Шанхае. Vega – шестая

Выступающая под флагом Европейского Союза Team Liquid разделила очки с греческой Ad Finem в четвертом туре закрытой региональной квалификации к турниру StarLadder i-League с призовым фондом 300 тысяч долларов. После четырех матчей Liquid имеет 8 очков в своем активе после двух побед и двух ничейных результатов. На второй строчке расположилась датская Cloud9 с 6 баллами в активе.

Российская Vega Squadron провела пока лишь два матча в отборе. "Акулы" уступили Cloud9 и разделили очки с текущим лидером квалификации – Liquid. Два сильнейших коллектива по итогам отборочной стадии в Европе получат путевки в Шахнай, где в конце зимы состоится финальный этап турнира.