Team Liquid и Invictus Gaming приглашены на DAC 2018 с призовым фондом миллион долларов

Европейская Team Liquid и китайская Invictus Gaming получили прямые приглашения на Dota 2 Asia Championship 2018. Первым участником турнира стала Newbee, победившая на The Perfect World Masters. Инвайты на финальную часть соревнования получат еще три коллектива, остальные команды определятся по итогам квалификаций.

DAC 2018 пройдет с 30 марта по 7 апреля в Китае. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.