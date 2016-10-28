Team Faceless выиграла групповой турнир закрытых квалификаций The Boston Major в Юго-Восточной Азии

Team Facrless заняла первое место на групповом турнире закрытых квалификаций в Юго-Восточной Азии. Достаточно новый коллектив под руководством известного сингапурского игрока Дэрила "iceiceice" Коха не потерпел ни одного поражения на групповом этапе, одержав восемь побед из восьми возможных.

Второе место по итогам группового турнира заняла Mineski.GGNetwork, за ними расположились WarriorsGaming.Unity и Fnatic. Таким образом, Team Faceless получила право выбора соперника по полуфиналу закрытых отборочных. Iceiceice и его команда выбрали себе в противники WarriorsGaming.Unity, таким образом, во втором полуфинале сыграют Mineski.GGNetwork и Fnatic.

Основной этап The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря, призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов. В соревнованиях примут участие 16 коллективов из четырех регионов – Китая, Европы, Юго-Восточной Азии и Америки.