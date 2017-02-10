16:15 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Team Faceless квалифицировалась на LAN-финал DAC 2017

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Сингапурская Team Faceless стала победителем отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 в южноазиатском регионе. В решающем поединке команда взяла верх над малазийской WarriorsGaming.Unity со счетом 2:0. Отметим, что эти коллективы встречались в финале верхней сетки, и тогда выиграла пятерка из Малайзии (2:1). Таким образом, Team Faceless завоевала путевку на LAN-финал DAC 2017.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.

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Материалы REN-TV

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