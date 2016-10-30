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Team Faceless и WarriorsGaming.Unity пробились в основной этап The Boston Major

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Team Faceless и WarriorsGaming.Unity вышли в основной этап The Boston Major, завоевав путевки в закрытых квалификациях в Юго-Восточной Азии. Team Faceless под руководством знаменитого игрока Дэрила "iceiceice" Коха не отдала ни одной карты за все время закрытых квалификаций, в плей-офф поочередно переиграв WarriorsGaming.Unity и Mineski.GGNetwork.

WarriorsGaming.Unity в сетке лузеров победила сначала Fnatic (2:1), а затем и Mineski.GGNetwork. Таким образом, определились еще две команды-участницы основного этапа The Boston Major, который пройдет с 3 по 10 декабря в Бостоне (США). Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.

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