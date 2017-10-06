Team Empire выступит на World Cyber Arena 2017 в Инчуане

Team Empire нанесла поражение Effect в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира World Cyber Arena 2017 в европейском регионе. Счет встречи – 2:0. Соперник "Империи" по решающему поединку определится в игре польской Team Kinguin и интернациональной HellRaisers. "Эффект" поборется за третье место. Оба финалиста квалификации попадут в финальную часть WCA 2017.
LAN-финал пройдет в китайском Инчуане. Ранее через квалификацию на турнир пробились Mineskiи и Execration. Всего на соревновании выступят семь коллективов.
World Cyber Arena 2017
Отборочный турнир
Европа
Плей-офф
Полуфинал
Team Empire (Россия) – Effect (Россия) – 2:0
Team Empire 2:0 @EffectGG– Team Empire (@team_empire) 6 октября 2017 г.
we qualified for #WCA2017
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