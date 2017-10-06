Team Empire выступит на World Cyber Arena 2017 в Инчуане

Team Empire нанесла поражение Effect в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира World Cyber Arena 2017 в европейском регионе. Счет встречи – 2:0. Соперник "Империи" по решающему поединку определится в игре польской Team Kinguin и интернациональной HellRaisers. "Эффект" поборется за третье место. Оба финалиста квалификации попадут в финальную часть WCA 2017.

LAN-финал пройдет в китайском Инчуане. Ранее через квалификацию на турнир пробились Mineskiи и Execration. Всего на соревновании выступят семь коллективов.

World Cyber Arena 2017

Отборочный турнир

Европа

Плей-офф

Полуфинал

Team Empire (Россия) – Effect (Россия) – 2:0