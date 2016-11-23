Team Empire вышла в гранд-финал ProDotA Cup Europe #12

Российская Team Empire победила в финале нижней сетки ProDotA Cup Europe #12 и вышла в гранд-финал турнира. Соперником "Империи" был польский коллектив Team Alternate. Встреча завершилась за три карты - 2:1.

В гранд-финале "имперцам" предстоит взять реванш у датчан из The Imperial, выбивших россиян в нижнюю сетку в финале "виннеров". Гранд-финал пройдет 7 декабря. Призовой фонд турнира составляет 5 тысяч долларов, из которых 3,5 тысячи достанутся победителю соревнований.

ProDotA Cup Europe #12

Нижняя сетка

Финал

Team Empire (Россия) - Team Alternate (Польша) - 2:1.