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Team Empire вышла в гранд-финал ProDotA Cup Europe #12

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Российская Team Empire победила в финале нижней сетки ProDotA Cup Europe #12 и вышла в гранд-финал турнира. Соперником "Империи" был польский коллектив Team Alternate. Встреча завершилась за три карты - 2:1.

В гранд-финале "имперцам" предстоит взять реванш у датчан из The Imperial, выбивших россиян в нижнюю сетку в финале "виннеров". Гранд-финал пройдет 7 декабря. Призовой фонд турнира составляет 5 тысяч долларов, из которых 3,5 тысячи достанутся победителю соревнований.

ProDotA Cup Europe #12 
Нижняя сетка
Финал
Team Empire (Россия) - Team Alternate (Польша) - 2:1.

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