Team Empire уступила Ninjas in Pyjamas на новом онлайн турнире с призовым фондом 50 тысяч долларов

Российская Team Empire уступила шведской Ninjas in Pyjamas в матче первого раунда верхней сетки первой стадии нового онлайн турнира Mr. Cat Europe Invitational со счетом 0:2. В соревновании принимают участие восемь команд – кроме вышеупомянутых коллективов это Cloud9, Effect, Team Spirit, Comanche, Vega Squadron и Prodota Gaming. Эта стадия проходит в формате double-elimination. Две лучшие команды пройдет во второй этап, где встретятся с Virtus.pro и Team Secret. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Mr. Cat Europe Invitational

Первый этап

Верхняя сетка

1-й раунд

Team Empire (Россия) – Ninjas in Pyjamas (Швеция) – 0:2