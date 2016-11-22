Team Empire упала в нижнюю сетку Prodota Cup Europe #12

Team Empire уступила The Imperial в финале верхней сетки Prodota Cup Europe #12. Для победы датскому коллективу потребовалось три карты – 2:1. В гранд-финале The Imperial встретится с победителем финала нижней сетки, в котором между собой сыграют Team Empire с Team Alternate, победившей другой российский коллектив – Rebels (2:0). Дата проведения финальных матчей будет объявлена позднее. Призовой фонд соревнований составляет 5 тысяч долларов, из которых 3,5 тысячи достанутся победителю турнира.

Prodota Cup Europe #12

Верхняя сетка

Финал

The Imperial (Дания) – Team Empire (Россия) – 2:1

Нижняя сетка

Полуфинал

Team Alternate (Польша) – Rebels (Россия) – 2:0