Team Empire расстанется еще с одним игроком

Менеджер состава Team Empire по Dota 2 Дмитрий "Korb3n" Белов сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что в ближайшее время команду покинет еще один игрок. Напомним, ранее "Империя" рассталась с Ростиславом "fn" Лозовым, а также с Андреем "Ghostik" Кадыком.

На данный момент в коллективе числятся Айбек "Naive-" Токаев, Евгений "Chuvash" Макаров и Ярослав "Miposhka" Найдёнов, а Арсений "ArsZeeqq" Усов выполняет роль тренера. Когда состоится очередное изменение, пока неизвестно.

Напомним, Team Empire не смогла попасть на предстоящий чемпионат мира, заняв предпоследнее место в отборочной группе.

"Оповещаю вас, что анонс об уходе Fna, был не последним анонсом об уходе из Empire", – написал Korb3n.