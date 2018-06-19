Team Empire пропустит The International 2018

Team Empire со счетом 0:1 уступила Double Dimension в 7-м туре группового этапа закрытых квалификации на The International 2018 для СНГ. Таким образом, "Империя" потеряла шансы попасть на чемпионат мира, заняв предпоследнее место в группе. Команда одержала лишь две победы при пяти поражениях.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 14 миллионов долларов.

The International 2018

Закрытая квалификация

СНГ

7-й тур

Team Empire – Double Dimension – 0:1