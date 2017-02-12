Team Empire переиграла Team Spirit в первом раунде плей-офф квалификации DAC 2017

Team Empire нанесла поражение Team Spirit в матче первого раунда плей-офф отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 в СНГ-регионе. Счет поединка – 2:1. В финале верхней сетки победитель встретится с Effect. Проигравшая команда продолжат выступление в нижней сетке, где сыграет против Vega Squadron.

LAN-финал DAC 2017 пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.