Team Empire лишилась шансов на попадание в верхнюю сетку The International 2017

Российская Team Empire уступила европейской Team Liquid в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. После этого поражения "Империя" лишилась шансов на попадание в четверку сильнейших, а "Ликвид" возглавила группу А. В параллельной встрече TnC оказалась сильнее перуанской Infamous, которая находится на грани вылета.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа А

Team Empire (Россия) – Team Liquid (Европа) – 0:2

Team Empire: RodjER – Владимир Никогосян (Россия), Ghostik – Андрей Кадык (Украина), Miposhka – Ярослав Найдёнов (Россия), fn – Ростислав Лозовой, Resolut1on – Роман Фоминок (оба – Украина).

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания);