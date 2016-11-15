Team Empire и The Imperial вышли в полуфинал ProDotA Cup Europe #12

Team Empire переиграла Comanche в рамках четвертьфинальных матчей ProDotA Cup Europe #12 и вышла в 1/2 финала. Для победы обновленному составу "империи" потребовалось две карты - 2:0. В полуфинале российский коллектив встретится с Prodota Gaming, в понедельник сломившей сопротивление Fantastic Five. В другом матче игрового дня путевку в полуфинал добыл датский коллектив The Imperial, переигравший поляков из Team Alternate - 2:0. Датчан в следующем круге будут ждать их географические соседи - шведская команда SOLIDUDES. Призовой фонд турнира составляет 5 тысяч долларов, из которых 3,5 тысячи достанутся победителю соревнований.

ProDotA Cup Europe #12

Плей-офф

Четвертьфинал

The Imperial (Дания) - Team Alternate (Польша) - 2:0

Team Empire - Comanche (обе - Россия) - 2:0