Team Empire Faith покинула открытые отборочные на The Chongqing Major

Team Empire Faith не сыграет в закрытых отборочных на The Chongqing Major. Коллектив уступил Marlerino ESports в 1/16 финала открытой квалификации для СНГ (Dota 2).

The Chongqing Major пройдет 19-27 января. На нём сыграют два коллектива из СНГ, которые определятся через закрытые отборочные. Четыре слота в закрытом этапе разыгрываются в двух открытых квалификациях. В первой победили Team Empire Hope и NoPangolier, вторая завершится 18 ноября.