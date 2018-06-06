Игрок OG Таль "Fly" Айзик подчеркнул, что его бывший партнер по команде Роман "Resolut1on" Фоминок – талантливый игрок. При этом он отметил: уход украинского киберспортсмена из команды был на руку и организации, и самому Resolut1on. В настоящее время Фоминок выступает за VGJ.Storm.

– Во-первых, Resolut1on – очень хороший и талантливый игрок, – приводит cybersport.ru слова Fly. – Именно поэтому мы изначально его пригласили. После того как мы поиграли вместе, выявились конфликты идей. Мы не смогли прийти к компромиссу. В тот момент стало ясно, что для нас всех будет лучше расстаться. Ему это тоже сыграло на руку, и я очень тому рад, потому что он хороший парень. Я не думаю, что между нами возник какой-то негатив. Просто в тот момент это казалось оптимальным решением.