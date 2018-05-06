Таль "fly" Айзик: "Мы любим СНГ. Здесь болеют за всех"

Капитан европейской пятерки OG Таль "fly" Айзик поделился с cybersport.ru мнением о первом российском турнире категории Major – EPICENTER XL. Коллектив Айзика покинул чемпионат после поражения во втором раунде нижней сетки от российской FlyToMoon. Напомним, "fly" принимал участие во всех "Эпицентрах".

EPICENTER XL прошел с 27 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд составил миллион долларов. Игры стадии плей-офф приняла арена "ВТБ Ледовый дворец". Всего первый российский "мэйджор" посетили 12 участников. Российская Team Empire и украинская Natus Vincere не смогли пробиться в плей-офф, разделив последнее место на турнире.