Таль "fly" Айзик: "Мы любим СНГ. Здесь болеют за всех"

Капитан европейской пятерки OG Таль "fly" Айзик поделился с cybersport.ru мнением о первом российском турнире категории Major – EPICENTER XL. Коллектив Айзика покинул чемпионат после поражения во втором раунде нижней сетки от российской FlyToMoon. Напомним, "fly" принимал участие во всех "Эпицентрах".
EPICENTER XL прошел с 27 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд составил миллион долларов. Игры стадии плей-офф приняла арена "ВТБ Ледовый дворец". Всего первый российский "мэйджор" посетили 12 участников. Российская Team Empire и украинская Natus Vincere не смогли пробиться в плей-офф, разделив последнее место на турнире.
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- Как мне EPICENTER? Да, мне нравится играть в СНГ, примерно как в Филиппинах, – поделился Айзик. – И тут, и там публика шикарная. Мы любим СНГ, так как здесь болеют за всех. Само собой, есть и любимчики, но зрители поддерживают все команды, которые показывают хорошую игру. Это отличительная черта фанатов из СНГ.
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https://www.cybersport.ru/news/fly-my-lyubim-sng-tak-kak-zdes-boleyut-za-vsekh