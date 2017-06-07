Сю "BurNing" Жилей: "Жена меня поддерживает, но все время провожу с командой"

Капитан китайской Invictus Gaming Сю "BurNing" Жилей дал интервью организаторам московского турнира EPICENTER. Игрок первой позиции IG рассказал о влиянии семейной жизни на тренировочный процесс. Отметим, что "BurNing" выступает на профессиональной сцене более 10 лет. В этом году 29-летний Жилей впервые женился.

– Повлияла ли женитьба на мою профессиональную карьеру? Пока что нет, – отметил "BurNing". – Сейчас все осталось практически таким же. Моя женя меня поддерживает, но я почти все время провожу со своей командой. Хотя со временем это изменится.