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Сю "BurNing" Жилей: "Жена меня поддерживает, но все время провожу с командой"

Капитан китайской Invictus Gaming Сю "BurNing" Жилей дал интервью организаторам московского турнира EPICENTER. Игрок первой позиции IG рассказал о влиянии семейной жизни на тренировочный процесс. Отметим, что "BurNing" выступает на профессиональной сцене более 10 лет. В этом году 29-летний Жилей впервые женился.

 
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– Повлияла ли женитьба на мою профессиональную карьеру? Пока что нет, – отметил "BurNing". – Сейчас все осталось практически таким же. Моя женя меня поддерживает, но я почти все время провожу со своей командой. Хотя со временем это изменится.

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