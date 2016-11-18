12:25 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Sweet Boys и F.R.I.E.N.D.S. встретятся в финале верхней сетки Dota 2 Danger Cup

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Европейская команда Sweet Boys переиграла российский коллектив Walrus Punch! и вышла в финал верхней сетки Dota 2 Danger Cup. Для победы европейцам потребовалось 3 карты - 2:1.

В финале Sweet Boys встретится с российским стаком F.R.I.E.N.D.S., которые без борьбы прошли в следующий раунд - Pоwer Rangers, прекратившим свое существование, было засчитано техническое поражение. Призовой фонд турнира составляет 3,5 тысячи долларов, из которых 2 тысячи достанутся победителю соревнований. Чемпионат продлится до 29 ноября.

Dota 2 Danger Cup

Верхняя сетка

Полуфинал

Sweet Boys (Европа) - Ealrus Punch! (Россия) - 2:1

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