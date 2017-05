Игрок Evil Geniuses Саид "SumaiL" Самаил Хассан в одном из эпизодов финала нижней сетки The Manila Masters с Team NP эффектно продемонстрировал свое мастерство. Киберспортсмен удачно рассчитал время и добил Roshan, которого уничтожали соперники, и забрал Aegis of the Immortal.

Триумфатор первенства с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 28 мая на арене Mall of Asia.