Стартовала решающая карта между российскими Vega и Empire за выход на The Summit

Стартовала пятая карта матча между российскими коллективами Vega Squadron и Team Empire в рамках турнира "Лутбет". На данный момент счет 2:2. Победитель пятой карты получит путевку на The Summit, который пройдет в июне в Лос-Анджелесе. На LAN-финале восемь команд разыграют призовой фонд 100 тысяч долларов.

Победитель матча станет третьим представителем СНГ на чемпионате. Ранее российская Virtus.pro получила прямое приглашение, а украинская Natus Vincere оказалась сильнейшей в первом раунде европейской квалифкации.