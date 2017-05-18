Стартовал гранд-финал Mr. Cat Europe Invitational между российскими Virtus.pro и Team Empire

Начался гранд-финал онлайн-турнир Mr. Cat Europe Invitational между российскими Virtus.pro и Team Empire. Команды уже встречались в верхней сетке соревнования. Тогда победу со счетом 2:0 одержала "Империя". Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Team Empire: Ростислав "fn" Лозовой, Андрей "Ghostik" Кадык (оба – Украина), Ринат "KingR" Абдулин, Ярослав "Miposhka" Найденов, Владимир "Chappie" Кузьменко (все – Россия).

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