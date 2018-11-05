StarLadder и ImbaTV проведут The Chongqing Major в Китае

The Chongqing Major пройдет с 19 по 27 января 2019 года и станет вторым мейджором в сезоне Dota Pro Circuit 2018/2019. Его организацией займутся студии StarLadder и ImbaTV, а местом проведения станет китайский город Чунцин. На турнире разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков DPC.

На The Chongqing Major выступят 15 победителей региональных отборочных, а также чемпион The Bucharest Minor – он пройдет с 9 по 13 января 2019 года. Квалификации на мейджор проведут с 25 по 30 ноября в шести регионах. Точное расписание опубликуют в ближайшее время.

Организаторы The Chongqing Major сообщили, что привезут на место проведения полный состав русскоязычной студии. В анонсе также сказано, что в этом сезоне StarLadder и ImbaTV проведут два майнора. Рассказать о турнирах пообещали в ближайшем будущем.