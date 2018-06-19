Стали известны все участники плей-офф СНГ-квалификации на The International

Сегодня завершился групповой этап закрытых квалификаций на The International 2018 для СНГ. FlyToMoon, Team Spirit, ESPADA и Double Dimension вышли в плей-офф, где поборются за единственную квоту на чемпионат мира.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 14 миллионов долларов.