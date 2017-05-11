Стали известны соперники российской Vega на групповом этапе SL i-League

Состав по Dota 2 российской организации Vega Squadron попал в группу B на втором сезоне турнира SL i-league, который стартует 18 мая в Китае. В первом туре Vega встретится с китайской Newbee. В квартет B также попали сингапурская Faceless и Team Liquid из европейского Союза. В плей-офф пройдут два сильнейших коллектива.

В группе А встретится филиппинская TNC, шведская The Alliance, а также Invictus Gaming и VG.J, для которых этот чемпионат станет домашним. Победитель турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая в Шанхае.