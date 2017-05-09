Сотрудник RuHub попросил Valve расследовать деятельность организаторов The Kiev Major

Сотрудник студии RuHub опубликовал анонимное письмо на форуме reddit.com, в котором обвинил организаторов прошедшего Major-турнира в Киеве – румынскую компания PGL – в урезании зарплат и пренебрежительном отношении к русскоязычным комментаторам и аналитикам. Также автор усомнился в честности проведенных тендеров, сославшись на близкое знакомство руководителей PGL и студии StarLadder. Ряд сотрудников RuHub открыто поддержал письмо.

- PGL объявляют тендер, но сами делают выбор в пользу Starladder еще до окончания приема заявок, потому что глава PGL является хорошим другом с главой Starladder, - выразил мнение сотрудник RuHub. - PGL ставят всех перед фактом их приглашения, без упоминания зарплат. При попытке обсудить увеличение оплаты труда, ссылаются на ограниченность бюджета и начинают игнорировать любые попытки выйти на связь.

После сбора всех в Киеве, PGL организовывают встречу с v1lat, где в разговоре сообщают о том, что им абсолютно все равно, что будет происходить на русской трансляции, будут ли там переводы интервью, включения или что-либо еще. Безразличие PGL по отношению к ру-освещение преследует людей на протяжении всего ивента. PGL выглядят не главным организатором турнира, а просто подрядчиком английской трансляции.