Состав украинской Na`Vi пополнят 3 легионера

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала на своем сайте состав команды по Dota 2 до major-турнира The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве. К Данилу "Dendi" Ишутину и Викторму "GeneRal" Нигрини присоединились 3 легионера: швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль, датчанин Мальте "Biver" Винтер и немец Роман "rmN-" Палей.

Самым опытным новичком "рожденных побеждать" является "Pajkatt", выступавший за ряд европейских коллективов, в том числе Evil Geniuses и The Alliance. До вступления в состав украинской пятерки Олсен Лилль занимал роль тренера в североамериканской Digital Chaos.

Киберспортивный директор Natus Vincere Евгений "HarisPilton" Золотарев подчеркнул, что при подборе новых игроков организация учитывала человеческие качества кандидатов.

- Нашей целью при подборе состава было не просто найти трех сильных игроков, мы огромное внимание уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут дотой.

Фанатам хочу сказать, что и организация и игроки сделают все от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности! - подчеркнул он.