14:40 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Состав украинской Na`Vi пополнят 3 легионера

Состав Natus Vincere по Dota2. Фото vk.com/dota2ruhub
Состав Natus Vincere по Dota2. Фото vk.com/dota2ruhub
0
0
0
1

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала на своем сайте состав команды по Dota 2 до major-турнира The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве. К Данилу "Dendi" Ишутину и Викторму "GeneRal" Нигрини присоединились 3 легионера: швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль, датчанин Мальте "Biver" Винтер и немец Роман "rmN-" Палей.

 
Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль.Роль капитана, драфтера и кэрри в украинской Na’Vi будет выполнять швед "Pajkatt"

Самым опытным новичком "рожденных побеждать" является "Pajkatt", выступавший за ряд европейских коллективов, в том числе Evil Geniuses и The Alliance. До вступления в состав украинской пятерки Олсен Лилль занимал роль тренера в североамериканской Digital Chaos.

Киберспортивный директор Natus Vincere Евгений "HarisPilton" Золотарев подчеркнул, что при подборе новых игроков организация учитывала человеческие качества кандидатов.

- Нашей целью при подборе состава было не просто найти трех сильных игроков, мы огромное внимание уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут дотой.

Фанатам хочу сказать, что и организация и игроки сделают все от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности! - подчеркнул он.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dekc

Лучше бы про спортивное программирование писали, благо там наши на первых ролях, да и интеллекта требуется заметно побольше, чем в играх

15:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ