Состав украинский Na`Vi пополнят 3 легионера

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала на своем сайте состав команды по Dota 2 до major-туринра The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве, Украина. К Данилу "Dendi" Ишутину и Викторму "GeneRal" Нигрини присоединились 3 легионера: швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль, датчанин Мальте "Biver" Винтер и немец Роман "rmN-" Палей. Самым опытным новичком рожденных побеждать является "Pajkatt", выступавший за ряд европейских коллективов, в том числе Evil Geniuses и The Alliance. До вступления в состав украинской пятерки Олсен Лилль занимал роль тренера в североамериканской Digital Chaos.

Евгений "HarisPilton" Золотарев – киберспортивный директор Natus Vincere:

- Нашей целью при подборе состава было не просто найти 3 сильных игроков, мы огромное внимание уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут дотой. В итоге мы остановились на следующих игроках:

Роль капитана, драфтера и кэрри состава займет Pajkatt. У нас было время потестить Пера, и он проявил себя настоящим лидером, умным и командным игроком, а также показал, что находится в отличной игровой форме. Ему есть, что доказывать, так как по-настоящему громких достижений в его карьере не было, и мы верим, что Pajkatt оправдает возложенные на него надежды и выиграет множество титулов с Na`Vi.

С саппортом четвертой позиции мы определились достаточно давно, в составе будет играть немецкий игрок rmN-. Роман также прекрасно проявил себя во время тренировочных игр и ему аналогично Пайкату тоже есть, что доказывать. Он обладает хорошим пулом героев, огромным опытом и необходимыми человеческими качествами для работы в команде. Уверен, что с Na`Vi он раскроет весь свой потенциал.

Что касается саппорта пятой позиции, то в отличии от Романа и Пера, Мальте опытным игроком назвать пока сложно, тем не менее, он открытый и позитивный человек, а также надежный игрок с превосходным микроконтролем. Мы не сомневаемся, что он будет отличным тиммейтом, как в игре, так и в повседневной жизни.

Фанатам хочу сказать, что и организация и игроки сделают все от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности!