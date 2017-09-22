Состав сборной России на WESG объявят на следующей неделе

Состав Тeam Russia на региональных отборочных World Electronic Sports Games 2017 будет анонсирован на следующей неделе, сообщил генеральный менеджер Vir Роман Дворянкин на своей странице в твиттере. Он намекнул, что команду возглавит "один известный капитан".

Состав Тeam Ukraine был объявлен 22 сентября. В него вошли Илья "Lil" Ильюк, Владимир "No[o]ne" Миненко, Андрей "Ghostik" Кадык, Роман "Resolut1on" Фоминок и Иван "ArtStyle" Антонов.

В WESG 2017 принимают участие мононациональные команды. Призовой фонд турнира в дисциплине Dota 2 составит 1,5 миллиона долларов. Первые игры открытых квалификаций начнутся 17 октября. Гранд-финал турнира состоится в марте 2018 года.